Арда Туран: «Я ни в чем не виноват»

Полузащитник «Истанбула Башакшехир» Арда Туран прокомментировал решение суда вынести ему наказание сроком на 2 года и 8 месяцев условно.

— Счастлив, что все наконец завершилось, я ни в чем не виноват, — цитирует Digi Sport Турана. — Я не совершал противоправных вещей, были свидетели, давшие показания. Я всего лишь профессионал, который делает свою работу, чтобы кормить семью.

Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно