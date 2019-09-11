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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Арда Туран: «Я ни в чем не виноват»

16:21
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Полузащитник «Истанбула Башакшехир» Арда Туран прокомментировал решение суда вынести ему наказание сроком на 2 года и 8 месяцев условно.

— Счастлив, что все наконец завершилось, я ни в чем не виноват, — цитирует Digi Sport Турана. —  Я не совершал противоправных вещей, были свидетели, давшие показания. Я всего лишь профессионал, который делает свою работу, чтобы кормить семью.

Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно

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