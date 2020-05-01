Арда Туран вернется в «Галатасарай»

Полузащитник Арда Туран продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер турецкой команды Фатих Терим уговорил президента клуба Мустафу Дженгиза подписать 33-летнего хавбека.

В данный момент у Турана действует контракт с «Барселоной», однако он истекает в конце июня 2020 года. В сезоне-2019/20 турок выступал за «Истанбул» на правах аренды, он провел за команду 12 матчей и не отличился результативными действиями. В январе 2020 года клуб расторг арендное соглашение с футболистом.

Туран выступал за «Галатасарай» с 2000 по 2011 год.