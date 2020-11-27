Арбитр, не заметивший «руку Бога», вспомнил, как к нему приезжал Марадона

Тунисский рефери Али Беннасер после смерти легендарного футболиста Диего Марадоны признался, что с теплотой вспоминает каждое движение аргентинца в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Тогда Марадона забил два гола, которые получили индивидуальные названия «Рука Бога» и «Гол столетия».

— Я не видел у Марадоны руки, но у меня было сомнение, — приводит L'Equipe слова Беннасера. — Вы можете посмотреть те кадры. Я посоветовался со своим помощником, болгарином Дотчевым, и, когда он подтвердил, что все по правилам, я засчитал гол.

Второй гол? Каждый раз, когда он вставал, я бежал за ним. Я даже был готов дать свисток о пенальти, так как подумал, что после 50 ярдов слалома англичане собираются сбить его, но мяч оказался в сетке ворот Шилтона. Я был горд поучаствовать в этом шедевре, и Марадона очень хорошо запомнил это. Когда он приехал ко мне в 2015 году во время визита в Тунис, где снимался рекламе, он подписал для меня футболку «Моему вечному другу Али» и провел день со своей женой в моем доме. Я сказал ему, что в тот день победила не Аргентина, а он, Марадона. Он был гением, легендой футбола.

Diego Maradona with former Tunisian referee Ali Bennaceur, who awarded him the 1986 «Hand of god» goal. May he rest in peace #RipMaradona pic.twitter.com/3qS1c8KuHc — ?ya ?? (@Omgayamanel) November 25, 2020

Напомним, на этой неделе Диего Марадона умер. Ему было 60 лет. По информации СМИ, причиной смерти стала остановка сердца.