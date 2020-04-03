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Антонин Кински-младший подписал первый профессиональный контракт

19:54
Антонин Кински-младший подписывает контракт с «Дуклой». Фото ФК «Дукла»
Антонин Кински-младший подписывает контракт с «Дуклой». Фото ФК «Дукла»
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«Дукла» подписала контракт с 17-летним вратарем Антонином Кински. Голкипер уже третий представитель вратарской династии. Его дед и отец, которых тоже зовут Антонин, в свое время также защищали ворота «Дуклы».

Антонин Кински-отец в 2004 году перешел в «Сатурн» и выступал в его составе вплоть до ликвидации клуба в 2010 году.

Примечательно, что еще одна похожая династия футболистов имеет отношение к «Сатурну». С 2006 по 2007 год команду возглавлял Владимир Вайсс, сын бывшего защитника Владимира Вайсса и отец хавбека «Слована», также Владимира Вайсса.

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