Антонин Кински-младший подписал первый профессиональный контракт

«Дукла» подписала контракт с 17-летним вратарем Антонином Кински. Голкипер уже третий представитель вратарской династии. Его дед и отец, которых тоже зовут Антонин, в свое время также защищали ворота «Дуклы».

Антонин Кински-отец в 2004 году перешел в «Сатурн» и выступал в его составе вплоть до ликвидации клуба в 2010 году.

Примечательно, что еще одна похожая династия футболистов имеет отношение к «Сатурну». С 2006 по 2007 год команду возглавлял Владимир Вайсс, сын бывшего защитника Владимира Вайсса и отец хавбека «Слована», также Владимира Вайсса.