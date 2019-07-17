Английский портал знает, кого найдут в Зоне 51. И вы их уже видели

Популярный английский портал Bleacher Report опубликовал свою версию того, какие пришельцы могут находиться в знаменитой Зоне 51. Портал предполагает, что на секретном военном объекте в специальных капсулах находятся копии Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Футболистов за их феноменальную игру иногда сравнивают с пришельцами.

Недавно в интернете набрала популярность группа, призывающая собраться и вместе штурмовать Зону 51 с целью увидеть пришельцев. На данный момент в ней набралось уже более миллиона человек.