08:53 | Футбол — "Пас из-за границы"

Английский портал знает, кого найдут в Зоне 51. И вы их уже видели

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Популярный английский портал Bleacher Report опубликовал свою версию того, какие пришельцы могут находиться в знаменитой Зоне 51. Портал предполагает, что на секретном военном объекте в специальных капсулах находятся копии Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Футболистов за их феноменальную игру иногда сравнивают с пришельцами.

Недавно в интернете набрала популярность группа, призывающая собраться и вместе штурмовать Зону 51 с целью увидеть пришельцев. На данный момент в ней набралось уже более миллиона человек.

 

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