Аньелли: «Клубы Суперлиги собрались вместе в критический момент, трансформировав европейский турнир»

Президент «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли прокомментировал создание нового европейского клубного турнира.

«Наши 12 клубов-основателей представляют миллиарды фанатов со всего мира и 99 европейских трофеев. Мы собрались вместе в этот критический момент, что позволило трансформировать европейский турнир, поставить любимую игру на устойчивую основу на долгосрочное будущее, существенно укрепить солидарность и предоставить болельщикам и игрокам-любителям регулярный поток топ-событий, которые будут подпитывать их страсть к игре, давая им интересные образцы для подражания», — говорится в пресс-релизе Суперлиги.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, вице-президентами турнира — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и владелец «МЮ» Джоэль Глейзер.