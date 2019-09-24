Андрей Шевченко считает Салаха лучшим игроком

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим игроком в голосовании ФИФА. Второе и третье места он отдал Криштиану Роналду и Лионелю Месси соответственно. В голосовании по определению лучшего тренера украинец выбрал Юргена Клоппа, Хосепа Гвардьолу и Фернанду Сантуша.

Выбор лучшего игрока главным тренером сборной Белоруссии Михаилом Мархелем совпал с итоговой тройкой победителей: Месси, ван Дейк и Роналду. На первое место в голосовании по определению тренера он поставил Клоппа, который стал в итоге победителем. Вторую и третью строчку он отдал Гвардьоле и Дидье Дешаму.

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