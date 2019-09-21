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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Андерсон, игравший за «Манчестер Юнайтед», завершил карьеру

07:58
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Полузащитник Андерсон Луис де Абреу Оливейра, известный как Андерсон, завершил карьеру. Последним клубом 31-летнего бразильца был турецкий «Аданаспор». Экс-футболист останется в турецком клубе в другой роли.

Ранее Андерсон выступал за «Порту», «Фиорентину» и «Манчестер Юнайтед». С английским клубом он 4 раза выигрывал чемпионат Англии, 2 раза Кубок лиги, а также по разу — Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В Португалии бразилец дважды выигрывал чемпионат Португалии и по разу Кубок и Суперкубок. Со сборной Бразилии хавбек побеждал в финале Кубка Америки-2007.

Кроме того, в 2008 году Андерсон стал лауреатом премии Golden Boy, вручаемой лучшему молодому игроку в Европе.

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