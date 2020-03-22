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«Андерлехт» уволил помощника главного тренера в целях экономии в условиях пандемии

21:04
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«Андерлехт» на своем официальном сайте объявил о сокращении в связи с необходимостью экономить деньги из-за приостановки чемпионата Бельгии, вызванной пандемией коронавируса. Первым уволен был помощник главного тренера «Андерлехта» Пэр Зеттерберг.

— Профессиональный футбол, как и большинство других видов экономической деятельности, сталкивается с серьезной проблемой из-за эпидемии, — говорится в заявлении клуба. — Это оказывает серьезное финансовое влияние на работу клуба.

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