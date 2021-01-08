Американский новичок «Генка» раскритиковал сторонников Трампа, атаковавших Капитолий

Новичок бельгийского «Генка» американец Марк Маккензи на своей первой пресс-конференции высказался о вчерашних протестах в Вашингтоне. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, где проходило заседание по подведению итогов президентских выборов. Сообщается, что в результате беспорядков погибло четыре человека.

«Вчерашние события — печальное изображение моей страны и яркий пример того, какую работу нам нужно проделать, яркий пример невежества и привилегий», — цитирует B/R Маккензи.

Маккензи перешел в «Генк» из клуба MLS «Филадельфия Юнион» за 5,45 миллиона. В 2020 году 21-летний защитник дебютировал в сборной США, проведя за нее два товарищеских матча.