Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал в Instagram пост, посвященный лесным пожара в Амазонии.

— Амазония в огне, — написал Дибала. — Она не только для Южной Америки, она принадлежит всем. Ее лес — это легкие Земли, они дают 20% кислорода нашей планете. Амазония — это лес всего мира, и наше будущее горит. Амазония не заслуживает всего этого, Земля не заслуживает всего этого. Вы должны что-то сделать!