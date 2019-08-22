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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Амазония в огне, наше будущее горит, вы должны что-то сделать!» Дибала — эмоционально о пожарах в Амазонии

15:14
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал в Instagram пост, посвященный лесным пожара в Амазонии.

— Амазония в огне, — написал Дибала. —  Она не только для Южной Америки, она принадлежит всем. Ее лес — это легкие Земли, они дают 20% кислорода нашей планете. Амазония — это лес всего мира, и наше будущее горит. Амазония не заслуживает всего этого, Земля не заслуживает всего этого. Вы должны что-то сделать!

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