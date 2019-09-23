Вратарь «Ливерпуля» Алиссон назван лучшим вратарем года по версии ФИФА. Награду ему вручила шестикратная обладательница «Золотого мяча» у женщин Марта.

В сезоне-2018/19 Алиссон помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов.

В голосовании 26-летний бразилец опередил соотечественника Эдерсона из «Манчестер Сити» и немца Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».

Игрок года по версии ФИФА. Live!