Алиссон — вратарь года ФИФА
22:35
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон назван лучшим вратарем года по версии ФИФА. Награду ему вручила шестикратная обладательница «Золотого мяча» у женщин Марта.
В сезоне-2018/19 Алиссон помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов.
В голосовании 26-летний бразилец опередил соотечественника Эдерсона из «Манчестер Сити» и немца Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».
Congratulations, @Alissonbecker ?— #TheBest ? (@FIFAcom) September 23, 2019
Winner of #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2019 ?#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/f163LZbOfx