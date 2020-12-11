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Алиссон, Нойер и Облак — претенденты на приз лучшему вратарю года

19:50
Алиссон, Мануэль Нойер, Ян Облак. Фото ФИФА
Алиссон, Мануэль Нойер, Ян Облак. Фото ФИФА
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ФИФА назвала список претендентов на титул лучшему вратарю 2020 года. В чисто кандидатов вошли бразилец Алиссон («Ливерпуль»), немец Мануэль Нойер («Бавария») и словенец Ян Облак («Атлетико»).

Алиссон выигрывал награду в 2019 году. Помимо него, приз брали Джанлуиджи Буффон («Ювентус», 2017) и Тибо Куртуа («Челси"/"Реал», 2018). Нойер в 2017 году занял в голосовании второе место.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 17 декабря в режиме онлайн. Ее ведущими станут журналистка Решмин Краудхари и бывший форвард сборной Голландии, обладатель «Золтого мяча"-1987 Руд Гуллит.

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