Ален Жиресс стал главным тренером сборной Косова

Новым главным тренером сборной Косова стал французский специалист Ален Жиресс. 69-летний француз подписал контракт, рассчитанный до ноября 2023 года.

Ближаший матч сборная Косова проведет против Швейцарии 29 марта. Это будет товарищеская встреча.

Последним местом работы Жиресса была сборная Туниса, которой он руководил с 2018 до 2019 год. В 12 матчах команда одержала 6 побед и 3 раза сыграла вничью.

Ранее Жиресс также тренировал сборные Мали, Сенегала, Габона, Грузии, а также «Тулузу», «ПСЖ» и ФАР.

? Potential Head Coach



?? Alain Giresse pic.twitter.com/fltI4TDGgu — Dardanian Footy (@DardanianFooty) February 22, 2022

В игроцкие годы Жиресс выступал за «Марсель» и «Бордо». В составе сборной Франции он стал чемпионом Европы 1984 года и занял третье место на чемпионате мира 1986 года.