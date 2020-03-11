Белорусский полузащитник Александр Глеб объявил о завершении карьеры, информирует «Прессбол». 38-летний хавбек сделал это на пресс-конференции после просмотра документального фильма о нем.

Глеб выступал за многие европейские клубы. В составе «Барселоны» он побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Испании.

Также он играл за такие клубы как БАТЭ, «Штутгарт», «Арсенал», Барселона" «Бирмингем», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги.

Последним его клубом была белорусская «Ислочь».