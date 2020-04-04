Александр Глеб: «Брестское «Динамо» в РПЛ боролось бы за бронзу, серебро»

Легенда белорусского футбола, бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в интервью «СЭ» рассказал о том, почему продолжается национальный чемпионат, коронавирусе, РПЛ и Александре Кокорине.

— Как бы вы оценили уровень чемпионата Белоруссии?

— А вы?

— Мягко говоря, как средний.

— Ну вот и я так же.

— Как ваш действующий чемпион — брестское «Динамо» — выглядело бы в РПЛ?

— Ну... Думаю, боролось бы за бронзу, серебро.

— Чего?

— Ну, конечно, я шучу (смеется). Нет смысла сравнивать наши чемпионаты. Все очевидно. Но, считаю, «Динамо» упиралось бы в России, старалось бы. Про конкретное место сказать не берусь. (Виталий Айрапетов)

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