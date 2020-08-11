Александр Бородюк возглавил клуб второй бундеслиги Австрии

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк возглавил «Хорн», выступающий во второй бундеслиге Австрии.

— Мы очень рады, что подписали контракт с таким сильным тренером. Александр Бородюк имеет богатый опыт как игрока, так и тренера. Мы уверены, что он сможет выжать максимум из нашей команды и что мы сможем провести вместе с ним успешный сезон, — сказал исполнительный директор «Хорна» Андреас Цинкель.

Бородюк в качестве футболиста выступал с 1989 по 1996 год в Германии, в составе «Шальке», «Фрайбурга» и «Ганновера». Закончил карьеру игрока и начал карьеру тренера в «Крыльях Советов» в 2001 году. В 2002 году Бородюк вошел в штаб сборной России под руководством Валерия Газзаева, после чего работал в команде на протяжении 10 лет, при Газзаеве, Георгии Ярцеве, Юрии Семине, Гусе Хиддинке и Дике Адвокате. В 2006 году совмещал работу в молодежной сборной, в начале того же года провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной команды (0:1 с Бразилией, 0:0 с Испанией).

С 2013 по 2014 год Бородюк возглавлял «Торпедо», в 2016-м — «Кайрат», в 2017-м — сборную Казахстана.

В прошлом сезоне «Хорн» занял 13-е место из 16 команд второго по силе дивизиона Австрии.