Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Александер Чеферин: «Не боюсь за будущее футбола и не верю в апокалиптичные прогнозы»

15:50
Теги:

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о ситуации в футбольном мире, которую вызвала пандемия коронавируса.

— Коронавирус остановил все, в том числе и футбол, — приводит Tuttomercato слова Чеферина. — Очевидно, будут последствия, но футбол — это позитивная энергия и я по нему очень скучаю. Не боюсь за будущее этого вида спорта и не согласен с апокалиптичными прогнозами, с тем, что футбол больше не будет таким массовым. Ясно, что понадобится время, чтобы привести все в порядок, но мы справимся.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 3 064 902 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 211 611 летальных исходов, выздоровели 922 624 человека.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир