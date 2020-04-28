Александер Чеферин: «Не боюсь за будущее футбола и не верю в апокалиптичные прогнозы»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о ситуации в футбольном мире, которую вызвала пандемия коронавируса.

— Коронавирус остановил все, в том числе и футбол, — приводит Tuttomercato слова Чеферина. — Очевидно, будут последствия, но футбол — это позитивная энергия и я по нему очень скучаю. Не боюсь за будущее этого вида спорта и не согласен с апокалиптичными прогнозами, с тем, что футбол больше не будет таким массовым. Ясно, что понадобится время, чтобы привести все в порядок, но мы справимся.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 3 064 902 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 211 611 летальных исходов, выздоровели 922 624 человека.