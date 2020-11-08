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Алекс Сонг подписал контракт с клубом из Джибути

09:39
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Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» Александр Сонг подписал контракт с клубом «Арта/Солар7» из Джибути, сообщает Goal.com.

33-летний камерунец подписал контракт с клубом из Джибути на 2 года. Отмечается, что игрок также будет выполнять тренерские обязанности в клубной академии.

Последним клубом Сонга был швейцарский «Сьон», который он покинул на правах свободного агента в марте 2020 года.

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