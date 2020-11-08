Алекс Сонг подписал контракт с клубом из Джибути
Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» Александр Сонг подписал контракт с клубом «Арта/Солар7» из Джибути, сообщает Goal.com.
33-летний камерунец подписал контракт с клубом из Джибути на 2 года. Отмечается, что игрок также будет выполнять тренерские обязанности в клубной академии.
Последним клубом Сонга был швейцарский «Сьон», который он покинул на правах свободного агента в марте 2020 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.