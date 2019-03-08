Албанские судьи намерены бойкотировать матчи чемпионата страны

Албанские арбитры намерены бойкотировать матчи чемпионата страны, сообщает АР. Такое решение ассоциация судей приняла из-за угроз безопасности рефери. В заявлении ассоциации говорится, что она хочет, чтобы безопасность во время матчей контролировала полиция, а не частные фирмы – этот эксперимент должен быть признан неудачным.

Поводом для бойкота стал инцидент во время матча клуба "Камза" с "Лачи" (1:1). После игры некоторые сотрудники "Камза" и болельщики окружили судью и несколько раз ударили его. За это клуб был исключен из чемпионата на текущий сезон и оштрафован на 9 тысяч долларов, а три сотрудника клуба были дисквалифицированы и оштрафованы.