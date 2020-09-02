«Аль-Садд» Хави сыграет в первом матче на стадионе ЧМ-2022

3 сентября на арене чемпионата мира-2022 «Эдьюкейшн Сити» состоится матч открытия сезона чемпионата Катара.

В первом матче сыграют «Аль-Харитият» и «Аль-Садд», который возглавляет экс-игрок «Барселоны» Хави.

Стадион «Эдьюкейшн Сити» вмещает 40 000 зрителей и примет матчи групповой стадии, 1/8 и 1/4 финала ЧМ-2022. Арена расположена в центре научного и образовательного кластера Катара и окружена ведущими университетами, учебными заведениями, а также различными рекреационными зонами.

После ЧМ-2022 вместимость стадиона будет сокращена вдвое — 20 000 кресел по программе наследия будут переданы развивающимся странам для создания спортивных объектов.