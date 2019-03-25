Аль-Мутава провел 168-й матч за сборную Кувейта. Это седьмой результат в мире

Полузащитник сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава принял участие в товарищеском матче против Непала (1:0). Для 34-летнего хавбека это 168-я игра за национальную команду. По этому показателю он вышел на седьмое место в истории футбола, догнав эквадорца Ивана Уртадо.

Среди действующих футболистов сборных Аль-Мутава занимает второе место, уступая один матч только Ахмеду Мубараку из Омана (169). Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон (176 матчей) продолжает клубную карьеру, но из сборной ушел в марте прошлого года.

Рекорд по играм за сборную по-прежнему принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184 матча с 1995 по 2012 год).