«Аль-Хиляль» исключили из азиатской Лиги чемпионов из-за коронавируса

Саудовский «Аль-Хиляль» объявил, что клуб был исключен из розыгрыша азиатской Лиги чемпионов. Такое решение было принято в связи с тем, что в среду не состоялся матча против дубайского «Аль-Ахли», так как в заявке команды из Эр-Рияда было всего 9 человек стартового состава и 2 запасных вратаря. Согласно правилам, должно быть не менее 13 игроков в заявке.

Действующий победитель азиатской Лиги чемпионов лишился большей части игроков из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Сейчас 27 футболистов и тренеров находятся на карантине.

Руководство «Аль Хилаля» и федерация футбола Саудовской Аравии обратились с просьбой об отсрочке матча по причине «исключительных обстоятельств», но Азиатская конфедерация футбола заявила, что это имело бы «огромное негативное влияние на расписание турнира, поэтому никаких исключений не будет».

? An Official Statement from #AlHilal Board of Directors Concerning the Team's Situation at the AFC Champions League pic.twitter.com/5CfEQuyG7B — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 23, 2020

В этом случае безголевая ничья с иранским Шахром Ходро позволила им выйти в плей-офф, но их уход означает, что узбекские «Пахтакор» и «Шабаб аль-Ахли Дубай» вышли в 1/8 финала.