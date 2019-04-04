Ахмедов готов вернуться в чемпионат России

Полузащитник "Шанхай Шанган" Одил Ахмедов в интервью "Известиям" признался, что готов вернуться в Россию. С 2011 по 2016 год хавбек выступал за "Анжи" и "Краснодар".

– В Китае выступают несколько футболистов, которые раньше играли в РПЛ. Возвращение в Россию кого-либо из них реально?

– По моему мнению, на данный момент это невозможно.

– А можете ли вы вернуться в нашу страну?

– Готов рассмотреть предложения из РПЛ. Я высоко оцениваю чемпионат России.

– Перед отъездом в Китай ходили слухи, что у вас были и предложения из Европы. В частности, из Франции. Это правда?

– Да, правда. Был вариант с переходом в "Ниццу". Но то предложение, которое сделал "Шанхай", полностью устроило меня и мой тогдашний клуб – "Краснодар". Поэтому я решил продолжить карьеру в Китае.