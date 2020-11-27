Агент Райола раскритиковал президента ФИФА за идею введения потолка зарплат

Известный футбольный агент Мино Райола прокомментировал идею введения в мировом футболе потолка зарплат.

— Когда ФИФА решит ввести потолок зарплат, это будет означать, что клубы больше не смогут принимать собственные решения, — приводит слова агента Football Italia. — Они не имеют права указывать клубам, как вести свои дела. Очевидно, что трансферный рынок больше не работает так, как хочет ФИФА.

Если мы ограничим зарплату игрокам, то вы должны сделать это для всех. «Реал» и «Барселона» получают миллиардные доходов, следует ли требовать от них ограничения цен на билеты?

В таком случае установите потолок зарплат актерам, журналистам, артистам. Вы бы установили потолок зарплат для Бэнкси, Леонардо да Винчи или Рембрандта? Как можно ограничить талант?

Мы живем в капиталистическом мире, но Джанни Инфантино хочет, чтобы мы стали Северной Кореей. У меня нет проблем с Северной Кореей, но он может поехать туда жить, а не я.

Ранее сообщалось, что испанская ла лига установила ограничения на суммарный размер годовых выплат клубов по заработным платам.