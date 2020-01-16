Агент Милевского сравнил игрока со Стивеном Джеррардом

Агент нападающего брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков отметил важную роль футболиста для команды. В сезоне-2019 «Динамо» впервые стало чемпионом Белоруссии и прервало 13-летнюю чемпионскую серию БАТЭ.

— Когда Милевский вернулся в «Динамо», была такая ситуация, что Павел Нехайчик хотел уйти в другую команду, — цитирует Панкова football.ua со ссылкой на YouTube-канал «Любители». — Так вот Артема попросили с ним провести беседу. В итоге ему удалось, и Паша еще сезон играл за «Динамо». Получается, что Милевский для «Динамо» как Стивен Джеррард для «Ливерпуля».

Павел Нехайчик играл за брестское «Динамо» с 2017 по 2019 год и помог клубу завоевать золото чемпионата. Ранее он защищал цвета трех российских клубов — «Динамо», «Томи» и «Оренбурга».