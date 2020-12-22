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Агент Карреры опроверг информацию об увольнении тренера из АЕК

Массимо Каррера. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Массимо Каррера. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Агент Массимо Карреры Андреа Д'Амико в беседе с корреспондентом «СЭ» опроверг информацию об уходе итальянского тренера из греческого АЕК.

— Слухи об увольнении Массимо не соответсвует действительности, — сказал Д'Амико «СЭ».

Каррера возглавляет греческий клуб с декабря 2019 года. Команда с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице после 12 туров.

56-летний специалист ранее занимал должность главного тренера «Спартака», вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России-2017.

(Константин Колмаков)

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