АЕК Карреры еще ближе к Лиге чемпионов: отрыв от ПАОК уже 4 очка

АЕК победил ОФИ в матче 33-го тура чемпионата Греции — 2:0. Команда, которой руководит бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, воспользовалась осечкой ПАОК. Клуб из Салоников потерял очки с «Панатинаикосом» (0:0).

Таким образом, АЕК оторвался от ПАОК в таблице на 4 очка за три тура до конца сезона. АЕК идет вторым в зоне Лиги чемпионов. В случае равенства очков с ПАОК у команды Карреры преимущество по личным встречам.

Чемпионский титул досрочно обеспечил себе «Олимпиакос», не проигравший ни одного из 33 сыгранных матчей.

Отметим, что с ПАОК было снято семь очков.

Помимо борьбы за Лигу чемпионов, АЕК предстоит участие в финале Кубка Греции. Соперником столичного клуба станет «Олимпиакос», игра состоится 26 июля.

Чемпионат Греции

Высшая лига

33-й тур

АЕК — ОФИ — 2:0 (2:0)

Голы: Нелсон Оливейра, 19 (1:0), Сварнас, 45 (2:0).