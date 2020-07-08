АЕК Карреры еще ближе к Лиге чемпионов: отрыв от ПАОК уже 4 очка
АЕК победил ОФИ в матче 33-го тура чемпионата Греции — 2:0. Команда, которой руководит бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, воспользовалась осечкой ПАОК. Клуб из Салоников потерял очки с «Панатинаикосом» (0:0).
Таким образом, АЕК оторвался от ПАОК в таблице на 4 очка за три тура до конца сезона. АЕК идет вторым в зоне Лиги чемпионов. В случае равенства очков с ПАОК у команды Карреры преимущество по личным встречам.
Чемпионский титул досрочно обеспечил себе «Олимпиакос», не проигравший ни одного из 33 сыгранных матчей.
Отметим, что с ПАОК было снято семь очков.
Помимо борьбы за Лигу чемпионов, АЕК предстоит участие в финале Кубка Греции. Соперником столичного клуба станет «Олимпиакос», игра состоится 26 июля.
Чемпионат Греции
Высшая лига
33-й тур
АЕК — ОФИ — 2:0 (2:0)
Голы: Нелсон Оливейра, 19 (1:0), Сварнас, 45 (2:0).