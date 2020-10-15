Адиль Рами: «У меня могла быть более успешная карьера, но еда была проблемой. Я очень люблю поесть»

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, бывший защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал о том, что нарушал режим по ходу карьеры.

— Я мог провести более успешную карьеру, если бы вел более правильный образ жизни, — приводит Maisfutebol слова Рами. — Я слишком много гулял, у меня было много женщин, я не уделял внимания своему весу. Самой главной проблемой была еда. Я очень люблю поесть. Это обидно, потому что когда я в форме, мне не страшен ни один нападающий мира.

В сентябре 34-летний француз подписал контракт с «Боавиштой». Ранее он принадлежал «Сочи», куда перешел зимой 2020 года, но не провел ни одного матча за команду.