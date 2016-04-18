Люблянская "Олимпия" уволила главного тренера из-за расизма

"Олимпия" уволила главного тренера Марко Николича за проявление расизма, сообщает официальный сайт клуба. В матче 30-го тура чемпионата Словении против "Заврча" Николич назвал нигерийского нападающего своей команды Блессинга Элеке "черным идиотом". По мнению Николича, форвард слишком долго праздновал гол. Позже Николич принес свои извинения, однако Футбольная ассоциация Словении, посчитав его слова расистскими, отстранила его на семь матчей.

В официальном заявлении "Олимпии" говорится, что клуб, несмотря на положительные качества Николича, не может закрыть глаза на его поступок.

После 30 туров люблянский клуб лидирует в чемпионате Словении, опережая идущий вторым "Марибор" на два очка.