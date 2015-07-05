Зепп Блаттер: "Саркози и Вульф пытались влиять на выборы хозяйки ЧМ-2022"

Президент ФИФА Зепп Блаттер обвинил бывшего президента Франции Николя Саркози и экс-президента Германии Кристиана Вульфа в том, что они пытались влиять на голосование при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.

– Господа Саркози и Вульф пытались влиять на голосование, – приводит AP слова Блаттера. – Именно поэтому чемпионат мира пройдет в Катаре. Те, кто так решили, должны нести ответственность. Я действовал, исключительно руководствуясь приниципом лидерства. Если большинство за то, чтобы турнир прошел в Катаре, я должен это принять.

Посмотрите на немецкие компании Deutsche Bahn, Hochtief и многие другие, которые имели проекты в Катаре до того, как этой стране отдали чемпионат мира. Я здесь не для того, чтобы биться. Я здесь не для себя, а для ФИФА. Неуверенность в себе – главный враг лидерства. Разве ФИФА может отвечать за все процессы в футболе, которые происходят в какой-нибудь деревне? У всех есть страх. К примеру, страх смерти. Но что касается ФИФА – я не боюсь ничего. Но мне не хочется, чтобы они разрушили то, что я помогал строить.