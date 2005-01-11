Россияне теперь не легионеры

Российские футболисты теперь не будут считаться легионерами, выступая в национальных чемпионатах стран, являющихся членами Европейского союза. Это стало известно после того, как европейский суд рассмотрел жалобу россиянина Игоря Симутенкова, который оспаривал свое право выступать за испанский клуб "Тенерифе" и не считаться легионером. Адвокаты футболиста настаивали, что с 1994 года - года, когда Россия и ЕС подписали совместное соглашение, - российские футболисты не должны считаться иностранцами. Испанская федерация отказалась признать это правило.