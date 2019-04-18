77-летний Роже Лемерр выиграл Арабскую Лигу чемпионов с "Этуалем"

Тунисский "Этуаль дю Сахель" стал победителем Арабской Лиги чемпионов. В финальном матче команда одолела "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии - 2:1. В составе аравийцев единственный мяч провел экс-форвард сборной Франции Бафетимби Гомис.

С 2019 года "Этуаль дю Сахель" возглавляет 77-летний Роже Лемерр, который с 1998 по 2002 год работал главным тренером сборной Франции и выиграл с ней Евро-2000.

Арабская Лига чемпионов

Финал

"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - "Этуаль дю Сахель" (Тунис) - 1:2 (0:1)

Голы: Ариби, 30 (0:1). Гомис, 64 - с пенальти (1:1). Матнани, 90+1 (1:2).