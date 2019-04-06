73-летний вратарь вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной футболист

Вратарь израильского клуба "Ирони Йегуда" Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной действующий футболист. На следующей неделе голкиперу исполнится 74 года, он вышел на поле в матче одного из низших израильских дивизионов против "Маккаби Рамат Ган" (1:5).
Хайик родился на территории Ирака и переехал в Израиль в возрасте четырех лет. Он был официально награжден сертификатом рекорда Гиннесса после окончания игры.
- Я готов провести еще один матч, - цитирует Reuters Хайика. - Это достижение - не только моя гордость, но и всего израильского спорта.
Isaak Hayik, 73, celebrates as he breaks the @GWR for oldest living football player - after a game with Israel's Ironi Or Yehuda soccer club, Israel 📸@reuterspictures 🙌👏👏 pic.twitter.com/Av9thmHzmn– Derek Momodu (@DelMody) 5 апреля 2019 г.