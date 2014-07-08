"Гремиу" хочет заполучить Луиза Фелипе Сколари

"Гремиу" намерен предложить контракт главному тренеру сборной Бразилии Луизу Фелипе Сколари после ЧМ-2014, сообщает Lancenet. Чемпион мира-2002 уже работал с этим клубом в 1987 и с 1993 по 1996 год, выиграв чемпионат и Кубок страны, три чемпионата штата и Кубок Либертадорес. 65-летний специалист во второй раз принял национальную команду Бразилии в 2012 году и на чемпионате мира-2014 дошел с ней до полуфинала, где ей предстоит встреча со сборной Германии. Игра начнется в ночь с 8 на 9 июля, начало – 00.00 по московскому времени.