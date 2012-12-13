12 болгарских игроков арестованы за нелегальные ставки на матчи

В ходе расследования по договорным матчам болгарская полиция арестовала 12 игроков и двух предполагаемых организаторов за нелегальные ставки на исход игр, информирует AP. Сообщается, что шесть игроков представляют выступающий в высшем дивизионе "Черноморец" из Бургаса, а еще шесть - "Нефтохимик" из того же города. Добавим, что, несмотря на множество сообщений болгарских СМИ о договорных матчах в чемпионате, пока никто не был привлечен к суду.