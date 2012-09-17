Владелец "Стяуа" намерен переманить Петреску из "Динамо" и продать его в "Челси"

Владелец "Стяуа" Джиджи Бекали намерен пригласить на пост главного тренера команды наставника московского "Динамо" Дана Петреску.

- Прошлой зимой я предлагал Петреску возглавить "Стяуа" и был готов платить ему 100 000 евро в месяц, – приводит Sport.ro Бекали. – Он отказался. Впрочем, это не проблема, я дам ему еще один шанс в следующем году. Дело в том, что я намерен продать нынешнего главного тренера Регекампфа в "Баварию" за 3 миллиона евро. После этого я приглашу Петреску и продам его в "Челси" за 5 миллионов евро.