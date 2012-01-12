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«Пас из-за границы»

12 января 2012, 17:37

"КПР" готов выкупить Алекса у "Челси"

Андрей Сизякин
Шеф-редактор digital проектов
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Главный тренер "Челси" Андре Виллаш-Боаш подтвердил, что один из клубов премьер-лиги обратился к "синим" по поводу приобретения защитника Алекса. По данным Sky Sports, речь идет о "КПР", новый наставник которого Марк Хьюз уже публично выражал желание укрепить состав бразильцем. Напомним, что Алекс объявил о желании уйти из "Челси" в декабре, и руководство согласилось выставить его на трансфер.

"Знаю, со слов нашего исполнительного директора, что один из клубов премьер-лиги хочет купить Алекса. Что ж, мы готовы с ним расстаться, поэтому открыты для предложений", - заявил португальский специалист.

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