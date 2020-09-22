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43-летний играющий тренер Абреу забил в чемпионате Уругвая

21:53
Себастьян Абреу. Фото Superdeportivo.com.ar
Себастьян Абреу. Фото Superdeportivo.com.ar
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Играющий тренер «Бостон Ривер» Себастьян Абреу отличился в матче 13-го тура чемпионата Уругвая против «Данубио» (2:2). Форвард поразил ворота на 64-й минуте и спас команду от поражения.

Абреу — 43 года, он выступает за «Бостон Ривер» с 2019 года. В 2020 году он принял команду как играющий тренер.

«Бостон Ривер» — 29-я команда, за которую футболист забивал. Большую часть карьеры он провел в Латинской Америке, а также выступал в Европе за испанские «Депортиво» и «Реал Сосьедад», израильский «Бейтар» и греческий «Арис».

Абреу в составе сборной Уругвая принимал участие в чемпионатах мира-2002 и 2010, а также Кубке Америки-2007 и 2011. В 2010 году уругвайцы добрались до полуфинала ЧМ, а год спустя выиграли континентальное первенство. Профеессиональную карьеру футболиста Абреу начал еще в 1995 году.

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