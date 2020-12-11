40-летний Эндо продлит контракт с «Гамбо Осакой»

Полузащитник Ясухито Эндо подпишет новый контракт с «Гамбо Осакой». В январе знаменитому японскому футболисту исполнится 41 год.

Эндо продлит соглашение до конца 2021 года, но останется в «Хубило Ивата» на 2021 год на правах аренды. Он с октября выступает за этот клуб.

За свою многолетнюю карьеру Эндо на клубном уровне провел 878 матчей, забил 136 матчей и сделал 180 голевых передач.