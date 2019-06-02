38-летний Александр Глеб в пятый раз покинул БАТЭ

Полузащитник Александр Глеб покинул БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба. 38-летний хавбек в пятый раз перешел в команду из Борисова в 2018 году. Ранее он выступал в БАТЭ с 1999 по 2000, с 2012 по 2013, в 2015 и 2016 году.

В общей сложности в составе БАТЭ Глеб провел 124 матча, забил 8 голов, сделал 18 передач и стал шестикратным чемпионом Белоруссии.

Также в карьере Глеба были такие клубы, как "Штутгарт", "Арсенал", "Барселона", "Бирмингем", "Вольфсбург", "Коньяспор", "Генчлербирлиги", а также российские "Крылья Советов". С "Барсой" он выиграл чемпионат и Кубок Испании и Лигу чемпионов, а в составе "Бирмингема" - Кубок английской лиги.