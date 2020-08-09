36-летний Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс»

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес продлил контракт с клубом. 36-летний форвард заключил соглашение на один год с возможностью продления еще на 6 месяцев, до декабря 2021 года.

Тевес — воспитанник «Боки», в ее составе форвард провел первые годы профессиональной карьеры — с 2001 по 2005 год. В сезоне-2015/16 он в первый раз вернулся в клуб из Буэнос-Айреса, а второй раз — в 2018 году.

Примечательно, что контракт Тевес подписывал дома из соображений безопасности, поскольку его отец болеет коронавирусом. На момент подписания бумаг рядом с Тевесом присутствовал только его брат.