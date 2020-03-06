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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

36-летний Куштодиу возглавил «Брагу». Ранее он играл в московском «Динамо»

04:14
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«Брага» объявила о назначении на пост главного тренера Куштодиу. 36-летний португалец в четверг провел первую тренировку. В новый тренерский штаб также войдет 39-летний экс-защитник «Браги» Пауло Жорже.

Напомним, с 2007 по 2009 гол Куштодиу выступал за московское «Динамо». За российскую команду он провел 9 матчей.

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