36-летний Куштодиу возглавил «Брагу». Ранее он играл в московском «Динамо»

«Брага» объявила о назначении на пост главного тренера Куштодиу. 36-летний португалец в четверг провел первую тренировку. В новый тренерский штаб также войдет 39-летний экс-защитник «Браги» Пауло Жорже.

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Cust?dio assume a lideran?a da equipa principal do SC Braga! pic.twitter.com/zPGl4zMnMa — SC Braga (@SCBragaOficial) March 5, 2020

Напомним, с 2007 по 2009 гол Куштодиу выступал за московское «Динамо». За российскую команду он провел 9 матчей.