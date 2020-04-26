36-летний Куарежма хочет вернуться в «Порту»

Нападающий «Касымпаши» Рикарду Куарежма надеется вернуться в «Порту». Форвард защищал цвета клуба с 2004 по 2008 год, выиграв три чемпионата, Кубок, два Суперкубка Португалии и Межконтинентальный кубок.

— Я бы хотел вернуться в «Порту». Мой контракт истекает в конце года, возможно, я буду свободен или нет, — цитирует O Jogo Куарежму. — У нас уже должна была состояться встреча, но в нынешней ситуации ее провести невозможно.

«Порту» — это «Порту», я хотел бы оказаться в составе клуба, который мне нравится. Но для этого есть много препятствий.

Никогда не давлю на своих детей, но я бы хотел, чтобы мой сын однажды надел футболку «Порту» и выиграл бы столько же титулов, сколько я.