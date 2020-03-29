25 лет назад Патрик Клайверт забил первый гол за сборную Голландии

Сегодня исполнилось ровно 25 лет дебютному голу Патрика Клайверта за сборную Голландии. Форвард вышел на поле в матче отборочного турнира Евро-1996 против Мальты и установил окончательный счет встречи (4:0).

Всего Клайверт забил 40 мячей в 79 играх за национальную команду в период с 1995 по 2004 год. На момент его ухода из сборной это был рекордный показатель, который впоследствии превзойдут Клас-Ян Хюнтелар (42) и Робин ван Перси (50).

Клайверт принял участие в Евро-1996, 2000 и 2004. На двух последних турнирах голландцы завоевывали бронзу, а на Евро-2000 Клайверт стал лучшим бомбардиром с 5 голами. Также он выступал на ЧМ-1998, где Голландия заняла четвертое место.

Сын Патрика Клайверта Джастин — также профессиональный футболист. С 2018 года он выступает за «Рому» и уже дебютировал в первой сборной Голландии.