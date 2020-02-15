23 года назад вратарь Рожериу Сени забил свой первый гол из 131

Бывший вратарь «Сан-Паулу» и сборной Бразилии Рожериу Сени 23 года назад забил свой первый гол в карьере. Голкипер стал лучшим бомбардиром среди вратарей в истории. На его счету 131 точный удар. 69 из них он провел с пенальти, 61 — со штрафных. Оба эти показателя — также рекордные в истории для вратарей.

Рожериу Сени провел всю профессиональную карьеру в «Сан-Паулу», завершив выступления в 2015 году в 42 года. За сборную Бразилии он отыграл 16 встреч, став чемпионом мира-2002 в качестве резервного голкипера.

На данный момент Рожериу Сени работает главным тренером «Форталезы».