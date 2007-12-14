Вандерлей Лушембургу готов перебраться в Англию

Бывший главный тренер сборной Бразилии и мадридского "Реала" Вандерлей Лушембургу может принять один из английских клубов. 55-летний специалист признался, что ему поступило предложение, но называть команду он не стал. В конце года истечет контракт бразильца с "Сантосом", после чего он сможет перебраться в Европу.