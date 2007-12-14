Вандерлей Лушембургу готов перебраться в Англию
Бывший главный тренер сборной Бразилии и мадридского "Реала" Вандерлей Лушембургу может принять один из английских клубов. 55-летний специалист признался, что ему поступило предложение, но называть команду он не стал. В конце года истечет контракт бразильца с "Сантосом", после чего он сможет перебраться в Европу.
"Я открыт для переговоров и готов приступить к обсуждению предложения от клуба из Англии. Собираюсь уйти из "Сантоса" потому, что не смог договориться о работе на два ближайших сезона. Уважаю такую позицию руководства команды", - приводит Sky Sports слова Лушембургу.
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