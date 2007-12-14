Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

14 декабря 2007, 09:50

Вандерлей Лушембургу готов перебраться в Англию

Артем Агапов
редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

     Бывший главный тренер сборной Бразилии и мадридского "Реала" Вандерлей Лушембургу может принять один из английских клубов. 55-летний специалист признался, что ему поступило предложение, но называть команду он не стал. В конце года истечет контракт бразильца с "Сантосом", после чего он сможет перебраться в Европу.

     "Я открыт для переговоров и готов приступить к обсуждению предложения от клуба из Англии. Собираюсь уйти из "Сантоса" потому, что не смог договориться о работе на два ближайших сезона. Уважаю такую позицию руководства команды", - приводит Sky Sports слова Лушембургу.

0
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Матчи Лиги чемпионов в России могут стать платными
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Это факт
Лучший футболист мира - не Месси и не Роналду
В гостях у Блаттера - мировой эксклюзив
Максим Самойлов. История русского мальчика в "ПСЖ"
Роналду и Шевченко открыли академию им. Дараселия
Слуцкий разобрался с первым соперником
ЦСКА ответил на вопросы китайцев
Супергол от вратаря-рекордсмена
"Заочные ставки": 5-й выпуск
Эмери пришёл спасать "Севилью"
За спонсором в публичный дом
Сильный ход ван Перси
Первый российский гол "Реала"
Булыкин в "Твенте"
Рохо продан
Чао, Ибрагимович...
Бекхэм наказал симулянта
Новый шанс Погребняка
"Манчестер Сити" стал чемпионом спустя полвека
"Ювентус" стал чемпионом Италии!
Фергюсон надеется на чудо
Милито лишает "Милан" шансов на скудетто
36-й тур серии А
Англия. 2 тура до конца!
Погребняк забил свой 100-й гол!
Роналду поставил победную точку в Суперкласико
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

"Металлист" заключил с Зезе полноценный контракт

Фабрегас, Фламини и Глеб рискуют не сыграть с "Челси"
Новости
RSS RSS
Все новости