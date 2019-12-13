15 лет назад Шевченко получил «Золотой мяч». Помните, как это было?

Ровно 15 лет назад, 13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча», об этом вспомнил УЕФА на своем официальном сайте.

В сезоне 2003/04 Шевченко выиграл в составе «Милана» чемпионат Италии и звание лучшего бомбардира лиги, а в августе 2004 года Шевченко также выиграл Суперкубок Италии, сделав в нем хет-трик.

? Ровно 15 лет назад, 13 декабря 2004 года обладателем «Золотого мяча» стал Андрей Шевченко! ??? #ЛигаЧемпионов | @jksheva7 pic.twitter.com/SfDjV0PjxX — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 13, 2019

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