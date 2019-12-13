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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

15 лет назад Шевченко получил «Золотой мяч». Помните, как это было?

12:35
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Ровно 15 лет назад, 13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча», об этом вспомнил УЕФА на своем официальном сайте.

В сезоне 2003/04 Шевченко выиграл в составе «Милана» чемпионат Италии и звание лучшего бомбардира лиги, а в августе 2004 года Шевченко также выиграл Суперкубок Италии, сделав в нем хет-трик.

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