Баллак считает, что "Челси" сильнее "МЮ"

"Ко мне обращались из "МЮ", но как только пришло предложение из "Челси", то я сразу же согласился. "Аристократы" победили в двух последних чемпионатах Англии. Это говорит о том, какого уровня футболисты собрались здесь, если они умудряются обгонять победителя Лиги чемпионов-2005 и финалиста этого турнира нынешнего сезона во внутреннем первенстве", - цитирует слова Баллака РА Sport.