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16 мая 2006, 00:40

Баллак считает, что "Челси" сильнее "МЮ"

Николай БУВИН
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     Хавбек "Челси" Михаэль Баллак считает свою новую команду сильнее "Манчестер Юнайтед".

     "Ко мне обращались из "МЮ", но как только пришло предложение из "Челси", то я сразу же согласился. "Аристократы" победили в двух последних чемпионатах Англии. Это говорит о том, какого уровня футболисты собрались здесь, если они умудряются обгонять победителя Лиги чемпионов-2005 и финалиста этого турнира нынешнего сезона во внутреннем первенстве", - цитирует слова Баллака РА Sport.

     Напомним, что вчера Баллак заключил трехлетний контракт с "Челси", согласно которому будет получать 130 тысяч фунтов в неделю.

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