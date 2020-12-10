11 игроков «Баварии» претендуют на попадание в команду года FIFPro

Профсоюз футболистов FIFPro опубликовал список претендентов на попадание в команду года. Наибольшее представительство у «Баварии» — 11 игроков, а по странам лидируют Бразилия и Германия — по 9 футболистов.

Вратари: Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Давид де Хеа (Испания, «Манчестер Юнайтед»), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»), Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»), Уго Ллорис (Франция, «Тоттенхэм»), Кейлор Навас (Коста-Рика, «ПСЖ»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Бавария»).

Защитники: Давид Алаба (Австрия, «Бавария»), Жорди Альба (Испания, «Барселона»), Тоби Алдервейрелд (Бельгия, «Тоттенхэм»), Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»), Дани Алвес (Бразилия, «Сан-Паулу»), Джером Боатенг (Германия, «Бавария»), Альфонсо Дэйвис (Канада, «Бавария»), Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус»), Марселу (Бразилия, «Реал»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Эндрю Робертсон (Шотландия, «Ливерпуль»), Тиагу Силва (Бразилия, «Челси»), Рафаэль Варан (Франция, «Реал»).

Полузащитники: Тиагу Алькантара (Испания, «Бавария"/"Ливерпуль»), Деле Алли (Англия, «Тоттенхэм»), Серхио Бускетс (Испания, «Барселона»), Каземиру (Бразилия, «Реал»), Филиппе Коутинью (Бразилия, «Бавария"/"Барселона»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Леон Горецка (Германия, «Бавария»), Джордан Хендерсон (Англия, «Ливерпуль»), Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»), Н'Голо Канте (Франция, «Челси»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Джошуа Киммих (Германия, «Бавария»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Томас Мюллер (Германия, «Бавария»).

Нападающие: Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Серж Гнабри (Германия, «Бавария»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Боруссия» Д), Златан Ибрагимович (Швеция, «Милан»), Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Корея).

Команда года будет объявлена 17 декабря на церемнии вручения наград ФИФА.